Cumhuriyet Gazetesi Logo
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 şüpheli yakalandı, 5 bin 151 siteye erişim engeli getirildi

35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 şüpheli yakalandı, 5 bin 151 siteye erişim engeli getirildi

12.05.2026 08:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 şüpheli yakalandı, 5 bin 151 siteye erişim engeli getirildi

İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonda, yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynadığı iddiasıyla 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetleri nedeniyle 5 bin 151 internet sitesine erişim engellendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin "Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 zanlı yakalandı, aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca, yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5 bin 151 internet sitesine erişim engeli getirildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları; vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır. Bu başarılı operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır."

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #erişim engeli #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8,7 milyarlık vurgun!
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8,7 milyarlık vurgun! Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin tespit edildiğini açıkladı.
33 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 135 gözaltı kararı
33 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 135 gözaltı kararı Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yaklaşık 8,7 milyar lira gelir elde ettiği, 1,2 milyar liralık işlem hacminin ise 8 şirket üzerinden yürütüldüğü belirlendi.
8 kentte yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı
8 kentte yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı Gaziantep merkezli 8 kentte "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 81 şüpheliden 70'i tutuklandı. 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.