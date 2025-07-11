35 kişinin yaşamını yitirdiği Manolya Apartmanı’nda siyasi baskı iddiası: Tehditten teklife!

Deprem davalarında sürecin uzaması, “Davalara siyasi müdahale mi oluyor” sorusunu gündeme getiriyor.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş Onikişubat’ta bulunan Manolya Apartmanı’nın A ve B blokları yıkıldı, 35 kişi yaşamını yitirdi. İddianamede blokların zemin kattaki Tarhanacı Kafe’de yapılan tadilat nedeniyle yıkılmış olacağına işaret edildi. Aralarında MADO’nun sahibi ve MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’nin ortağı A.K., MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe’nin ortağı M.S.K. ile kafenin ortaklarından A.E. ve M.E’nin de bulunduğu altı sanık için “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DONDURMA KESTİ

Kayıp yakınları bu kişiler hakkında tutuklama talebinde bulunurken mahkeme aksine bu kişiler için ilk duruşmalarda verilen adli kontrol önlemlerini de kaldırdı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan M.S.K., son olarak 19 Haziran’da Kahramanmaraş’ta yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev görüşmesinde görüntülendi. Basına yansıyan etkinlikte M.S.K’nin liderlere dondurma kestiği görüldü. ‘Ne olacak bizim iş?’ Öte yandan bu görüşmede hazır bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile M.S.K arasında bir görüşme olduğu, M.S.K’nin

“NE OLACAK BİZİM İŞ”

dediği ve Kurum’un da “Sizin için adalet bakanı ile konuştum, sorun çözülecek” dediği iddia edildi. Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Mustafa Müdüroğlu, “Bu görüşme ve konuşulanlar bizzat bana orada bulunan AKP’li yetkililer tarafından iletildi. Bunun bana iletilme sebebi de hem gözdağı verilmesi hem de aynı konuşmada geçen ‘Bir avukat var bu işi çok kurcalayan. Ona söyleyin, ne istiyorsa verelim, zaten bu davadan bir sonuç çıkmaz’ sözünün bana ulaşmasını sağlamak” dedi. Bu tarz tekliflerin kendisine ilk kez gelmediğini belirten avukat, sözlerine şöyle devam etti: “MADO yöneticileri ile iktidar arasındaki yakınlık tüm Kahramanmaraş’ta biliniyor. Bazı kişiler aracılığıyla önce tehdit ve hakaret iletiyorlardı. Aldırış etmeyince teklife döndüler. Bu dava benim için hakaret, tehdit ya da parayla vazgeçeceğim bir dava değil. Bizim tek beklentimiz bu davaya siyasi gölge düşmesin.”

Öte yandan Cumhuriyet’in ulaştığı bakanlık temsilcileri ise Kurum ile M.S.K. arasında böyle bir konuşmanın yaşanmadığını söyledi.