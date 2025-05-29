35 okul incelemede: MEB, diplomaları tek tek iptal ediyor

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelindeki özel okullara ve buradaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin denetimler sürüyor.

403 DİPLOMA İPTAL EDİLDİ

Denetimler sonucunda, bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, bazı okulların örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlenmişti.

Bu kapsamda 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alınmıştı.

10 OKUL KAPATILDI, 25 OKUL İNCELEME ALTINDA

Ayrıca Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 6 özel okulun çalışma ruhsatını iptal etmişti.

Bu kapsamda devam eden denetimler sonucu mevzuata aykırı fiilin işlendiği "hayalet sınıf" kuran 4 okulun daha tespit edilmesinin ardından bu okulların da ruhsatının iptal edilmesiyle son 1 ayda kapatılan özel okul sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan, 25 okula yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.