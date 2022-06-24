35 proje hayal oldu

24 Haziran 2022 Cuma, 06:55

AKP hükümetinin ilk kez 2011 yılındaki genel seçimler öncesinde duyurusunu yaptığı ve 2023 yılına kadar tamamlanacağını ilan ettiği 35 ayrı proje İzmir’de büyük hayal kırıklığı yarattı. 11 yıl önce toplamda 56 milyar lira harcanması öngörülen projelerden sadece beş tanesi tamamlanabildi. Ulaşımda merakla beklenen 1000 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı havada kalan vaatlerden oldu. Kent içinde 270 kilometrelik metro ağı vaadi ise tutulmadı. Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminali yenilenirken, Sabuncubeli ve Konak tünelleri kente kazandırıldı. Olimpik stadyumlar başlığı ile duyurulan spor yatırımlarından Alsancak ve Göztepe’deki statlar planlanandan daha az kapasite ile yapılarak hizmete açıldı, fakat Karşıyaka Stadyumu’nun yapımından vazgeçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, açılan davalar nedeniyle ihalesi iptal edilen projeyi belediyelere devretmeyi tercih etti.

YİNE TARİH DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Kasım 2021 tarihinde İzmir’de katıldığı programda haziran ayında açılacağını müjdelediği Bayraklı Şehir Hastanesi için 10 Haziran’da katıldığı programda ise bu kez “Yapımı devam eden şehir hastanemizi bu yıl içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz” dedi. Erdoğan konuşmasında, tıpkı açılışı yıl sonuna kalan tesis gibi şubat ayında tamamlanacağı duyurulan Bayraklı’da rezerv alanında depremzedeler için inşa edilen 3 bin 657 konut ile 52 işyerinin de yıl sonunda tamamlanıp teslim edileceğini söyledi.

HAYAL VAATLER

Hükümetin diğer önemli vaatleri arasında yer alan ve iki kent arasındaki ulaşım süresini 3.5 saate indirecek İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı hayal kırıklığı yarattı. Bittiğinde 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13.5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasını sağlayacak hat sadece yüzde 52 oranında tamamlanabilirken, sözleşmesi Haziran 2012’de imzalanan projenin imalatları da birçok noktada durdu. 2013 yılı yatırım programında tahmini maliyeti 3.5 milyar TL olarak öngörülen projede aradan geçen 10 yılda maliyet neredeyse dokuz kat artarak 28 milyar TL’ye yükseldi. “En yavaş hızlı tren hattı” benzetmesi yapılan demiryolu projesinin en önemli etabını teşkil eden Aydın’ın Ortaklar ve İzmir’in Selçuk ilçelerini birbirine bağlayacak 4 milyar 794 milyon lira maliyetli etap için de bu yılki bütçede ayrılan pay ise sadece 1000 lira oldu. Kemalpaşa-Turgutlu ve Kiraz-Ödemiş demiryolu hatları son sekiz yılda hükümetin açıkladığı yatırım bütçelerinde yer alsa da 1000 liralık bütçesi dahi kullanılamadı ve her iki projenin de temeli atılamadı. İzmir turizminin kalkınmasında önemli rol oynayacak Alsancak Kruvaziyer Limanı genişletme ve revizyon faaliyetleri de başlanamayan yatırımlar arasında yer aldı. İzmir’i Avrupa’daki ilk 10 arasına taşıyacak ve 1 milyon olan yolcu kapasitesini üçe katlayarak üç milyona çıkaracak limanı üçüncü nesil dev turist gemilerine açacak projenin körfezde yapılacak dip tarama çalışmalarıyla birlikte 300 milyon dolara mal edilmesi planlanıyordu. 11 yıldır rant iddialarıyla gündeme gelen ve “Liman AVM mi olacak?” sorusunu sıkça kent gündemine taşıyan proje için bugüne kadar sadece imar planı çalışması yapılabildi. Dünyanın en büyük 10 limanından biri olacağı yönündeki açıklamalarla gündeme gelen, ancak yapımı yılan hikâyesine dönen Kuzey Ege Çandarlı Limanı, aradan geçen zaman içerisinde adeta kaderine terk edildi. Başlangıcı 11 yıl öncesine dayanan projede bugüne dek sadece mendirek ve dalgakıranların yapımı tamamlandı. Ulaştırma Bakanlığı, bini aşkın çalışanın istihdam edileceği duyurulan projeye bugüne dek 697 milyon lira harcandığını açıklarken, ortada kalan proje için yapılan imalatlar da çürümeye terk edildi. İlk kez 2010 yılının yatırım planında yer alan, 2012 yılında ise ihalesi gerçekleşen, ardından da yapımına başlanan Kemalpaşa Lojistik Merkezi projesi de halen tamamlanamadı. Toplam 1.2 milyon metrekarelik alanda kurulacak merkezin yap-işletdevret modeli ile hayata geçirilmesi planlanıyordu. Vecihi Hürkuş Havaalanı, Körfez Dönüşüm Projesi, Agora ve kent merkezi yenileme projesi, balıkçı barınakları, kentsel dönüşüm projelerine aradan geçen 11 yıla karşın başlanamadı ve sadece yapılan duyurular ile sınırlı kaldı. Detayları dahi bilinmeyen projeler için çivi dahi çakılmadığı gibi, bugüne dek hiç bütçe ayrılmayan vaatler kâğıt üstünde kaldı.

TÜNEL YARIM KALDI

kaldı İzmir’in tarihi bölgesi Efes’i 2 bin 500 yıl sonra denizle buluşturacak antik kanal yatırımı da yıllardır tamamlanamayan projeler arasında yerini aldı. 2013 yılından bu yana süren çalışmalarda yat limanının dahil olduğu ilk etapta 600 metrelik giriş bölümü tamamlanırken, geriye kalan 9 kilometrelik ikinci etabın yapım çalışmalarına ise halen başlanamadı. Dokuz yılda 600 metresi imal edilen kanalın geriye kalan 9 kilometrelik bölümü için henüz ihaleye de çıkılmadı.