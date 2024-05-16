‘35 sene dövdü beni, ben çalıştım o yedi’: Kadın yurttaşın cevabı sosyal medyanın gündeminde!

Kadın bir yurttaşın sokak röportajında ‘Bir daha dünyaya gelseniz eşinizle tekrar evlenir miydiniz?’ sorusuna verdiği cevap gündemde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:15
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Bir sokak röportajında ‘Bir daha dünyaya gelseniz eşinizle tekrar evlenir miydiniz?’ sorusunu yanıtlayan kadın yurttaşın cevabı gündemde.

“Asla istemem, öldü kurtuldum” diyen kadın, cevabının nedeni sorulunca “35 sene dövdü beni, ben çalıştım o yedi. Gidecek yerim yoktu, çocukları annem babam istemedi. Katlanmak zorunda kaldım” dedi.


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