Bir ayda 32 kadın cinayeti!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2024 Nisan ayına ait veri raporunu yayınlandı. Rapora göre; Türkiye genelinde Nisan ayında 32 kadın katledilirken, 13 kadının ölümünün de şüpheli olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 09:49
Bir ayda 32 kadın cinayeti!
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2024 Nisan Veri Raporu' nu açıkladı. Rapora göre 2024 Nisan ayında 32 kadın cinayeti, 13 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Kadınların yüzde 59'u evli olduğu erkek tarafından, yüzde 56'sı ise evlerinde öldürüldü.

Raporda, “Öldürülen 32 kadından 10’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile biri annesinin babasıyla barışmaması bahanesiyle, biri kedi beslediği bahanesiyle, bir kız çocuğu; taş attığı bahanesiyle, biri ekonomik bahanelerle öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur” denildi.


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