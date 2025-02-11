35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Yakalandı!
İzmir'de 'Dolandırıcılık' suçundan 35 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ve Karşıyaka ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Ö.'yü durdurup kontrol etti.
Sorguda, S.Ö.'nün 'dolandırıcılık' suçundan 35 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: #ceza #dolandırıcılık #İzmir #firari
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