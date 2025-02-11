35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Yakalandı!

İzmir'de 'Dolandırıcılık' suçundan 35 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., polis tarafından yakalandı.

35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:35

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ve Karşıyaka ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Ö.'yü durdurup kontrol etti.

Sorguda, S.Ö.'nün 'dolandırıcılık' suçundan 35 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Etiketler: #ceza #dolandırıcılık #İzmir #firari

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