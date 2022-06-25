350 daireli sitede coin vurgunu!

25 Haziran 2022 Cumartesi, 11:33

Antalya’nın Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan 350 daireli bir sitede yöneticilik yapan B.Ç. ve yardımcısı R.Ö. tarafından 5-6 yıla yayılan sistematik bir hırsızlık yapıldığı iddiası gündeme gelince site yönetimine kayyum atandı.

Borçları ödeyip sorunu çözmek üzere emekli başkomiser Ferruz Mutlucan ve Levent Bayraşa göreve geldi. Görevlendirilen 4 denetçinin incelemeleri sonucunda hesaplarda suiistimal olduğu belirlendi. Hesaplardaki incelemeler sonunda kasada 117 bin lira açık olduğu ve çeşitli kurumlara borçlarla birlikte ortadan kaybolan rakamın toplam 1 milyon TL’ye ulaştığı ortaya çıktı.

BELGELER BİLİRKİŞİDE

Hürriyet'ten Ceren Deniz'in haberine göre, kayyum olarak borçları kapatmak üzere göreve gelen yeni yönetim ve mağdur site sakinlerinin Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na başvurusu üzerine dava açıldı. İnceleme için bilirkişiye gönderilen olayla ilgili davanın duruşması 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

KASADA AÇIK ÇIKTI

Durumun kasadaki açıkla patlak verdiğini söyleyen site sakini bir davacı, “Kasadaki 117 bin lira ortada yok. Hesaplarda da görünmüyor. Bu tespit üzerine bir araştırdık, sitede kadrolu olan 5 işçinin SGK primlerinin 17 ay yatırılmadığını gördük. SGK’ya başvuru yaptık, bize borç belgesini verdiler. Asansörlerin bakımı, çatının yapılması gibi tadilat masraflarının da hiçbirinin ödemelerinin yapılmadığını öğrendik. Doğalgaz ödemeleri de yapılmamış” dedi.

‘BU BİR SOYGUN’

Tadilatlar nedeniyle dairelerden toplanan paraların da alacaklara ödenmediği belirten davacı, “Daire başı 680 lira ödemiştik. Ama bu tadilat masrafları da alacaklılara ödenmemiş. Bizim Enerya Enerji şirketinde teminatımız vardı. Bize haber vermeden onu bile alıp kullanmışlar. Doğalgaz için enerji şirketine 100 bin lira fazla ödeme yaptığımız halde bu rakamın hesabımızda olmadığını gördük. 1 milyon liralık bir soygun yaptılar” diye konuştu.

2 BİNER TL TOPLANDI

Mahkemeye kayyumun borç ekstresini sunduklarını belirten davacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada yaşayanların çoğu aidatlarını düzenli öder. Aylık aidat 100 liraydı. Usulsüzlük tespit edilip yönetime kayyum geldiğinde yeni bir planlama yapıldı. Ödediğimiz aidatları bir kez daha ödemek zorunda kaldık. Her daireden 2 biner lira toplayıp borçları kapattık. Enerya’ya, SGK’ye ve çatı, asansör gibi tadilatlara o güne kadar ödenmemiş olan borçları ödedik.”

BITCOIN BORSASINA GİRMİŞ

“Bu kadın site yöneticiliği dışında geliri olmayan, dul bir ev hanımıydı. Site yönetiminden de yaptığı görev karşılığında 1500 lira aylık ödeme alıyordu. Ancak bir anda çok lüks harcamalar yapmaya başlayınca durum dikkatimizi çekti. Geceleri çevresindekileri lüks mekanlarda yemeğe götürüyormuş. Bitcoin borsasına girmiş, önce biraz kazanmış, sonra kaybetmiş. Bunu 17 ay bizlerden saklamış. Bir anda 120 bin lira SGK’ye, 200 bin lira Enerya’ya, 100 bin lira çatıya borcumuz olduğu ve kasada da 117 bin lira açık olduğu ortaya çıktı.”

DENETİM YAPTIRMAK İSTEMEDİ

Site sakinlerinden biri, mahkemeye taşıdıkları olayla sonuçlanan süreci şöyle anlattı: “Onları yönetimden uzaklaştırmak uzun bir sürecimizi aldı. Gitmeleri için 6 ay uğraştık. Yalan yanlış vekalet oylarıyla kendini seçtiriyordu. Yönetimin değişmesini istediğimizde genel kurul yaptırmadı, kavga çıkardı. Olay ortaya çıkıp denetçiler incelemeye başladığında onlara denetim yaptırmak istemedi. Yıl sonu genel kurul belgesinde imzası var. Sitenin borcu yokmuş gibi gösterip altına da imza atmış. Hatta belgede 6 bin lira fazla bile görünüyordu. Halbuki o anda site yönetiminin 800 bin lira borcu varmış.”

HAPİS VE TAZMİNAT TALEBİ

Yaşadıkları olaylar nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten davacılar, sitenin eski yöneticileri B.Ç. ve R.Ö.’nün hapisle cezalandırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Davacılardan biri, “Ben 6-7 sene denetçilik yaptım. Her yıl artı parayla yılı kapatıyorduk ve o parayı siteyi güzelleştirmek için kullanıyorduk. Bahçeye çiçekler ekiyorduk, sitenin girişini yeniliyorduk. Böyle bir dolandırıcılığın içine düşeceğimiz aklımızın ucundan geçmezdi. Bunları bize yaşatan eski Yönetici hâlâ sitemizde yaşıyor, yardımcısı kaçtı gitti. Cezalandırılmalarını istiyoruz” dedi.