36 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı için adalet arayışı devam ediyor: Tek bir tutuklu yok

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda 36 kişi yaşamını yitirdi. Büyük felaketin üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen kayıp yakınları sürecin ağır işlemesinden şikâyetçi.

Binada oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Nesibe Zabun ve 6 aylık torunu Asude Zabun’u kaybeden Nurgül Göksu, süreci Cumhuriyet’e anlattı. Kolon ve kiriş kesme iddialarına yönelik 2021 yılında Onikişubat Belediyesi’ne şikâyette bulunulduğunu anımsatan Göksu, bu şikâyete “Uygunsuz bir durum yok” yanıtı aldıklarını ve 6 Şubat’ta ise binanın 15 saniyede yıkıldığını belirtti.

Avukat aracılığıyla Ankara İnşaat Mühendisleri Odası’ndan bilirkişi raporu talep ettiklerini ve açıklanan raporda “kolon kesme”, “kiriş kırma” işleminin yapıldığını ve “perde beton ve döşemelerin birkaç yerden kesildiğinin” belirtildiğinin altını çizen Göksu, “Buna rağmen 36 kişinin öldüğü davada tek bir tutuklu yok” dedi.

Binanın altındaki işletme için yapılan “mal tedbiri konulması” başvurusunun bile kabul edilmediğini söyleyen Göksu, “Eski bakan deprem sonrası ‘Suçlular yargılanacak’ demişti, verilen sözler tutulmadı” ifadesini kullandı.

Şüpheli işletmenin başka şubelerinin ticarete devam ettiğini vurgulayan Göksu, İMO Ankara’ya da bilirkişi raporuna ilişkin basın açıklaması öncesi işletme avukatı tarafından “Açıklamada adımızı geçirirseniz hukuki işlem yaparız. Sosyal medya çığırtkanlığı yapan bazı güç odaklarının oyununa gelmeyin” biçiminde mesaj iletildiğini ifade etti.