36 yıl sonra Türkiye’ye dönen Süryani rahibenin evine saldırı

09 Aralık 2022 Cuma, 18:15

Midyat ilçesinin kırsal İzbırak Mahallesi'nden, 1985 yılında henüz 15 yaşındayken ailesiyle beraber Almanya göç eden Süryani rahibe Hatune Doğan, geçen yıl kesin dönüş yapıp tarımla uğraşmaya başladı.

Babasının eski evini onaran ve restorasyonunu yapan Doğan, bahçesine zeytin fidanları dikti. Bugüne kadar 22 kitap yazan, Türkçe, Kürtçe, Süryanice, Almanca’nın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Arapça, Latince ve bazı Afrika dillerini de bilen Doğan, yaklaşık 1 ay önce hayır işleri için Afrika ülkelerine gitti.

Doğan'ın bahçesine diktiği 15 zeytin fidanı, geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Fidanların kırılmış olduğunu gören komşusu, durumu hâlâ yurt dışında olan Hatune Doğan’a bildirdi.

FİDANLAR ONLARA NE YAPTI?

Olayı duyunca çok üzüldüğünü belirten Hatune Doğan, Ben İzbıraklıyım. Biz dönüş yapıyoruz vatanımıza. Vatanımızı çok seviyoruz. Ev yaptık. 3 sene önce zeytin fidanı koymuştum bahçeye. Geçen hafta maalesef bu fidanları kırmışlar. Niye o fidanları kırdılar? Fidanlar onlara ne yaptı, 3 senelik zeytin fidanları. Yani yazıklar olsun bunu yapanlara ve bu tabii şeytan işidir, insan işi değildir. Keşke bu olmasaydı. Biz dönmek istiyoruz ve dönüyoruz. Devletin koruması bize lazım ve istiyoruz. İnşallah barış olacak tüm dünyada ve Türkiye’de de. Selam istiyoruz, barış istiyoruz” dedi.





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