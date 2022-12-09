Kurtuluş Kuş’un 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması 13 Şubat'ta

09 Aralık 2022 Cuma, 14:23

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022’de Aydın’daki bir otelde 21 yaşındaki B.B.’ye yönelik “nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

Soruşturma aşamasında gözaltına alınmayan Kuş, ilk duruşmaya “geçici sağlık durumu” gerekçesiyle İstanbul’dan SEGBİS yoluyla katıldı, tutuklanması talebi reddedildi. Mahkeme, ikinci duruşma için SEGBİS talimatını kaldırdı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14 Haziran 2022 tarihinde tamamladığı iddianame, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinde kabul edildi.

İddianamede, şarkıcı Kuş ve B.B. ilk defa İzmir’de tanıştığı ve sonrasında Aydın’daki konserde bir araya geldiği, B.B., şarkıcı Kuş için hazırladığı hediyeyi kendisine vermek için otel odasına gittiği belirtildi. İddianamede, otel odasında B.B.’nin tüm itirazlarına rağmen şarkıcı Kuş’un kendisine yaptığı saldırı detayları ve Kuş’un “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile cezalandırılması talep edildi.



KISITLAMA KARARI VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddianamede yer alan bilgilere göre; “Mağdurun ve şüphelinin haklarını korumak maksadıyla, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı verildi.”

KUŞ, AYDIN’DAKİ DURUŞMAYA İSTANBUL’DAN KATILDI

Yargılamanın ilk duruşması, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Ekim 2022 tarihinde yapıldı. Sanık Kurtuluş Kuş, duruşmaya salonda değil; İstanbul Anadolu 3. Ağır Mahkemesi salonundan SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Kuş’un avukatları, Kuş’un ayağının kırıldığı gerekçesiyle duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmasını talep etti; avukatların talebi kabul edildi. Müşteki B.B. ve avukatı ise duruşma salonundaydı.

Duruşma salonundaki, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da yargılamaya katılmayı talep etti. Sanık Kurtuluş Kuş’un avukatı aracılığıyla mahkemeden “yargılamanın kapalı yapılmasını” talep ettiği görüldü.

“TUTUKLAMAYA YÖNELİK TALEPLERİNİN REDDİNE…”

Mahkeme heyeti, duruşmaya birçok tanığın beyanını dinledi.

Heyet, müşteki avukatlarının sanığın tutuklanması taleplerini reddetti. Heyet, “Sanığın bulunduğu hal üzere yargılamaya devam olunmasına, bu cümleden olmak üzere katılan vekillerinin tutuklamaya yönelik taleplerinin reddine” kararını verdi.

Mahkeme, sanık hakkındaki SEGBİS talimatının kapatılarak gönderilmesi için talimat mahkemesine yazı yazılmasına karar verdi.

Duruşma, 13 Şubat 2023 tarihine ertelendi.