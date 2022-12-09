Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı genel merkezdeki odasında bıçaklayan şüpheli Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
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