Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı genel merkezdeki odasında bıçaklayan şüpheli Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

DHA
09 Aralık 2022 Cuma, 15:37
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.


Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırı Yenilik Partisi

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