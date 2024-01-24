37 nerenin plakası? 37 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:45

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:45

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 37 nerenin plakası? 37 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

37 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de, 37 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, bu sorunun cevabı Kastamonu olacaktır. Osmanlı döneminde Sinop ve Bolu’yu da içine alan bir vilayet olan Kastamonu, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde bugünkü statüsüne sahip olmuştur.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

37 AC 001 – 37 AF 999

37 AH 001 – 37 AH 999

37 AK 001 – 37 AZ 999

37 D 0001 – 37 D 1500

37 DA 001 – 37 DT 999

37 DV 001 – 37 DY 999

37 EA 001 – 37 EA 999

37 EH 001 – 37 EL 999

37 FA 001 – 37 FA 999

37 M 0001 – 37 M 0500

37 PA 001 – 37 PA 999

37 PH 001 – 97 PH 999

37 T 0001 – 37 T 3000

37 TT 001 – 37 TT 300

İnebolu İlçesi Plaka Kodları:

37 EC 001 – 37 EC 999

37 EN 001 – 37 EP 999

37 M 0901 – 37 M 1200

37 T 5001 – 37 T 6000

Tosya İlçesi Plaka Kodları:

37 DU 001 – 37 DU999

37 DZ 001 – 37 DZ999

37 EE 001 – 37 EE 999

37 ER 001 – 37 EU 999

37 KA 001 – 37 KZ 999

37 M 0751 – 37 M 0900

37 T 3001 – 37 T 4000

Cide İlçesi Plaka Kodları:

37 FC 001 – 37 FZ 999

37 M 1301 – 37 M 1500

37 T 6001 – 37 T 6500

Abana İlçesi Plaka Kodları:

37 AB 001 – 37 AB 999

37 AC 001 – 37 AF 999

37 AG 001 – 37 AG 999

37 AJ 001 – 37 AJ 999

37 T 7501 – 37 T 8000

Azdavay İlçesi Plaka Kodları:

37 G 001 – 37 G 225

37 M 1501 – 37 M 1700

37 RA 001 –37 RZ 999

37 T 7001 – 37 T 7500

Araç İlçesi Plaka Kodları:

37 HA 001 – 37 HZ 999

37 M 1201 –37 M 1300

37 T 6501 – 37 T 7000

Taşköprü İlçesi Plaka Kodları:

37 ED 001 – 37 ED 999

37 EF 001 – 37 EF 999

37 EV 001 – 37 EZ 999

37 LA 001 – 37 LZ 999

37 M 0501 – 37 M 0750

37 T 4001 – 37 T 5000