37 nerenin plakası? 37 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 37 nerenin plakası? 37 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 37 nerenin plakası? 37 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
37 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de, 37 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, bu sorunun cevabı Kastamonu olacaktır. Osmanlı döneminde Sinop ve Bolu’yu da içine alan bir vilayet olan Kastamonu, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde bugünkü statüsüne sahip olmuştur.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
37 AC 001 – 37 AF 999
37 AH 001 – 37 AH 999
37 AK 001 – 37 AZ 999
37 D 0001 – 37 D 1500
37 DA 001 – 37 DT 999
37 DV 001 – 37 DY 999
37 EA 001 – 37 EA 999
37 EH 001 – 37 EL 999
37 FA 001 – 37 FA 999
37 M 0001 – 37 M 0500
37 PA 001 – 37 PA 999
37 PH 001 – 97 PH 999
37 T 0001 – 37 T 3000
37 TT 001 – 37 TT 300
İnebolu İlçesi Plaka Kodları:
37 EC 001 – 37 EC 999
37 EN 001 – 37 EP 999
37 M 0901 – 37 M 1200
37 T 5001 – 37 T 6000
Tosya İlçesi Plaka Kodları:
37 DU 001 – 37 DU999
37 DZ 001 – 37 DZ999
37 EE 001 – 37 EE 999
37 ER 001 – 37 EU 999
37 KA 001 – 37 KZ 999
37 M 0751 – 37 M 0900
37 T 3001 – 37 T 4000
Cide İlçesi Plaka Kodları:
37 FC 001 – 37 FZ 999
37 M 1301 – 37 M 1500
37 T 6001 – 37 T 6500
Abana İlçesi Plaka Kodları:
37 AB 001 – 37 AB 999
37 AC 001 – 37 AF 999
37 AG 001 – 37 AG 999
37 AJ 001 – 37 AJ 999
37 T 7501 – 37 T 8000
Azdavay İlçesi Plaka Kodları:
37 G 001 – 37 G 225
37 M 1501 – 37 M 1700
37 RA 001 –37 RZ 999
37 T 7001 – 37 T 7500
Araç İlçesi Plaka Kodları:
37 HA 001 – 37 HZ 999
37 M 1201 –37 M 1300
37 T 6501 – 37 T 7000
Taşköprü İlçesi Plaka Kodları:
37 ED 001 – 37 ED 999
37 EF 001 – 37 EF 999
37 EV 001 – 37 EZ 999
37 LA 001 – 37 LZ 999
37 M 0501 – 37 M 0750
37 T 4001 – 37 T 5000
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