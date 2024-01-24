36 nerenin plakası? 36 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
36 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Kurtuluş Savaşı esnasında yeniden Türk sınırlarına dahil olan Kars, cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından vilayet statüsünü almıştır. Kars ilinin, 36 plaka koduna sahip olabilmesi ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir.
Kars Merkez İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları:
36 AC 001 – 36 AZ 999
36 EA 001 – 36 EA 999
36 K 0001 – 36 K 7999
36 M 0001 – 36 M 7999
36 T 0001 – 36 T 7999
Kars Sarıkamış İlçesine Ait Olan Plaka Kodları:
36 K 9000 ile 36 K 9999
36 M 9000 ile 36 M 9999
36 SA 001 ile 36 SZ 999
36 T 9000 - 36 T 9999
Kars Kağızman İlçesine Ait Olan Plaka Kodları:
36 K 8000 - 36 K 8999
36 KA 001 - 36 KZ 999
36 M 8000 - 36 M 8999
36 T 8000 - 36 T 8999
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