34 nerenin plakası? 34 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 34 nerenin plakası? 34 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 34 nerenin plakası? 34 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
34 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de, 34 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda cevap İstanbul olacaktır. Tarih boyunca dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi olarak kabul edilmiş olan İstanbul’un bu statüsü, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir
Şişli İlçesi Plaka Kodları:
34 AB 0001 – 34 AE 9999
34 FG 001 – 34 FG 999
34 FB 7000 – 34 FB 7999
34 GS 7000 – 34 GS 7999
34 YJ 0001 – 34 YJ 9999
34 YJ 0001 – 34 YJ 9999
Bayrampaşa İlçesi Plaka Kodları:
34 UPA 01 – 34 UZZ 99
34 BK 001 – 34 BM 999
34 BK 0001 – 34 BM 9999
34 BN 0001 – 34 BN 9999
34 DF 0001 – 34 DH 9999
34 DY 0001 – 34 DY 9999
34 EG 0001 – 34 EG 9999
34 YK 0001 – 34 YK 9999
34 ZY 0001 – 34 ZZ 9999
Kadıköy İlçesi Plaka Kodları:
34 CAA 01 – 34 CZZ 99
34 HAA 01 – 34 HZZ 99
34 NAA 01 – 34 NZZ 99
34 Y 0001 – 34 Y 9999
34 YG 001 – 34 YG 999
34 YJ 001 – 34 YJ 999
34 YM 001 – 34 YM 999
34 DA 0001 – 34 DA 9999
34 DB 0001 – 34 DB 9999
34 DC 0001 – 34 DC 9999
34 EL 0001 – 34 EL 9999
34 FB 5000 – 34 FB 5999
34 GS 5000 – 34 GS 5999
34 TS 0001 – 34 TZ 9999
34 UA 0001 – 34 UD 9999
Ümraniye İlçesi Plaka Kodları:
34 GAA 01 – 34 GFZ 99
34 GIA 01 – 34 GIZ 99
34 RAA 01 – 34 RZZ 99
34 DB 001 – 34 DB 999
34 DG 001 – 34 DG 999
34 DJ 001 – 34 DJ 999
34 FB 8000 – 34 FB 8999
34 GS 8000 – 34 GS 8999
34 HM 001 – 34 HM 999
34 DM 001 – 34 DM 999
34 KG 001 – 34 KG 999
34 KB 001 – 34 KB 999
34 KJ 001 – 34 KJ 999
34 KM 001 – 34 KM 999
34 LB 001 – 34 LB 999
34 LG 001 – 34 LG 999
34 LJ 001 – 34 LJ 999
34 LM 001 – 34 LM 999
34 VL 0001 – 34 VU 9999
Eyüp İlçesi Plaka Kodları:
34 GTA 01 – 34 GUZ 99
34 GVA 01 – 34 GVZ 99
34 AK 0001 – 34 AR 9999
34 DU 0001 – 34 DU 9999
34 EC 0001 – 34 EB 9999
34 FB 3000 – 34 FB 3999
34 GS 3000 – 34 GS 3999
34 UM 0001 – 34 UP 9999
34 VA 001 – 34 VA 999
34 VB 001 – 34 VB 999
34 VH 001 – 34 VH 999
34 VK 001 – 34 VL 999
34 VN 001 – 34 VZ 999
34 ZV 0001 – 34 ZV 9999
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