34 nerenin plakası? 34 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:59

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:59

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 34 nerenin plakası? 34 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

34 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de, 34 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda cevap İstanbul olacaktır. Tarih boyunca dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi olarak kabul edilmiş olan İstanbul’un bu statüsü, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir

Şişli İlçesi Plaka Kodları:

34 AB 0001 – 34 AE 9999

34 FG 001 – 34 FG 999

34 FB 7000 – 34 FB 7999

34 GS 7000 – 34 GS 7999

34 YJ 0001 – 34 YJ 9999

34 YJ 0001 – 34 YJ 9999

Bayrampaşa İlçesi Plaka Kodları:

34 UPA 01 – 34 UZZ 99

34 BK 001 – 34 BM 999

34 BK 0001 – 34 BM 9999

34 BN 0001 – 34 BN 9999

34 DF 0001 – 34 DH 9999

34 DY 0001 – 34 DY 9999

34 EG 0001 – 34 EG 9999

34 YK 0001 – 34 YK 9999

34 ZY 0001 – 34 ZZ 9999

Kadıköy İlçesi Plaka Kodları:

34 CAA 01 – 34 CZZ 99

34 HAA 01 – 34 HZZ 99

34 NAA 01 – 34 NZZ 99

34 Y 0001 – 34 Y 9999

34 YG 001 – 34 YG 999

34 YJ 001 – 34 YJ 999

34 YM 001 – 34 YM 999

34 DA 0001 – 34 DA 9999

34 DB 0001 – 34 DB 9999

34 DC 0001 – 34 DC 9999

34 EL 0001 – 34 EL 9999

34 FB 5000 – 34 FB 5999

34 GS 5000 – 34 GS 5999

34 TS 0001 – 34 TZ 9999

34 UA 0001 – 34 UD 9999

Ümraniye İlçesi Plaka Kodları:

34 GAA 01 – 34 GFZ 99

34 GIA 01 – 34 GIZ 99

34 RAA 01 – 34 RZZ 99

34 DB 001 – 34 DB 999

34 DG 001 – 34 DG 999

34 DJ 001 – 34 DJ 999

34 FB 8000 – 34 FB 8999

34 GS 8000 – 34 GS 8999

34 HM 001 – 34 HM 999

34 DM 001 – 34 DM 999

34 KG 001 – 34 KG 999

34 KB 001 – 34 KB 999

34 KJ 001 – 34 KJ 999

34 KM 001 – 34 KM 999

34 LB 001 – 34 LB 999

34 LG 001 – 34 LG 999

34 LJ 001 – 34 LJ 999

34 LM 001 – 34 LM 999

34 VL 0001 – 34 VU 9999

Eyüp İlçesi Plaka Kodları:

34 GTA 01 – 34 GUZ 99

34 GVA 01 – 34 GVZ 99

34 AK 0001 – 34 AR 9999

34 DU 0001 – 34 DU 9999

34 EC 0001 – 34 EB 9999

34 FB 3000 – 34 FB 3999

34 GS 3000 – 34 GS 3999

34 UM 0001 – 34 UP 9999

34 VA 001 – 34 VA 999

34 VB 001 – 34 VB 999

34 VH 001 – 34 VH 999

34 VK 001 – 34 VL 999

34 VN 001 – 34 VZ 999

34 ZV 0001 – 34 ZV 9999