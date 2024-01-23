35 nerenin plakası? 35 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:03

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:03

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 35 nerenin plakası? 35 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

35 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

35 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap İzmir olacaktır. Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’in yüzölçümü 12.007 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleşen nüfus sayımına göre 4 milyon 462 bin 56’dır.

İzmir Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

35 AAA 01 - 35 AZZ 99

35 AC 001 – 35 AZ 999

35 AC 0001 – 35 AR 9999

35 BAA 01 - 35 BZZ 99

35 CA 001 - 35 CZ 999

35 CAA 001 - 35 CZZ 99

35 DA 001 – 35 DZ 999

35 DAA 01 – 35 DZZ 99

35 EA 001 – 35 EZ 999

35 EAA 01 – 35 EZZ 99

35 FA 001 - 35 FZ 999

35 HA 001 - 35 HZ 999

35 HAA 01 – 35 HZZ 99

35 KA 001 - 35 KZ 999

35 KAA 01 - 35 KZZ 99

35 LA 001 - 35 LZ 999

35 M 8250 – 35 M 9999

35 N 0001 –35 N 9999

35 NA 001 - 35 NZ 999

35 P 0001 – 35 P 9999

35 PA 001 – 35 PZ 999

35 R 0001 – 35 R 9999

35 RA 001 – 35 RZ 999

35 S 0001 – 35 S 9999

35 S 00001 – 35 S 55999

35 SA 001 – 35 SZ 999

35 T 5001 – 35 T 9999

35 TA 001 – 35 TZ 999

35 U 0001 – 35 U 9999

35 UA 001 - 35 UZ 999

35 V 0001 – 35 V 9999

35 VA 001 – 35 VZ 999

35 Y 0001 – 35 Y 9999

35 YA 001 – 35 YZ 999

35 ZA 001 -35 ZZ 999

Ödemiş İlçesi Plaka Kodları:

35 D 0001 – 35 D 9999

35 K 0001 – 35 K 4000

35 K 69000 – 35 K 73999

35 S 82000 – 35 S 86999

35 Z 0001 – 35 Z 9999

35 ZAA 001 – 35 ZZZ 999

Selçuk İlçesi Plaka Kodları:

35 LAA 001 – 35 LZZ 99

35 S 59000 – 35 S 59999

Tire İlçesi Plaka Kodları:

35 K 79000 – 35 K81999

35 M 0001 – 35 M 8249

35 S 74000 – 35 S 76999

35 T 0001 – 35 T 5000

35 YAA 001 – 35 YZZ 999

Kınık İlçesi Plaka Kodları:

35 FAA 01 – 35 FZZ 99

35 L 0001 – 35 L 9999

35 S 58000 – 35 S 58999

Menemen İlçesi Plaka Kodları:

35 MAA 01 - 35 MZZ 99

35 S 68000 – 35 S 70999

Kemalpaşa İlçesi Plaka Kodları:

35 PAA 01 - 35 PZZ 99

35 S 71000 – 35 S 73999

Urla İlçesi Plaka Kodları:

35 S 56000 – 35 S 56999

35 UAA 01 – 35 UZZ 99

Seferihisar İlçesi Plaka Kodları:

35 S 60000 – 35 S 60999

35 SAA 001 - 35 SZZ 999

Kiraz İlçesi Plaka Kodları:

35 AB 0001 – 35 AB 9999

35 S 57000 – 35 S 57999

Foça İlçesi Plaka Kodları:

35 FA 0283 - 35 FZ 9999

Çeşme İlçesi Plaka Kodları:

35 K 94001 – 35 K 94999

35 RAA 01 – 35 RZZ 99

35 S 61000 – 35 S 61999

Bergama İlçesi Plaka Kodları:

35 F 0001 – 35 F 9999

35 K 73999 – 35 K 78999

35 S 77000 – 35 S 81999

35 VAA 01 - 35 VZZ 99

Bayındır İlçesi Plaka Kodları:

35 E 0001 – 35 E 9999

35 JAA 01 – 35 JZZ 99

35 K 93000 – 35 K 93999

35 S 62000 – 35 S 62999

Aliağa İlçesi Plaka Kodları:

35 NAA 01 - 35 NZZ 99

35 S 63000 – 35 S 64999

Torbalı İlçesi Plaka Kodları:

35 K 88000 – 35 K 90999

35 S 65000 – 35 S 67999

35 TAA 01 - 35 TZZ 99

Dikili İlçesi Plaka Kodları:

35 H 0001 – 35 H 9999

35 K 64001 – 35 K 64999