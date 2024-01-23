35 nerenin plakası? 35 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 35 nerenin plakası? 35 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 35 nerenin plakası? 35 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
35 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
35 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap İzmir olacaktır. Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’in yüzölçümü 12.007 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleşen nüfus sayımına göre 4 milyon 462 bin 56’dır.
İzmir Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
35 AAA 01 - 35 AZZ 99
35 AC 001 – 35 AZ 999
35 AC 0001 – 35 AR 9999
35 BAA 01 - 35 BZZ 99
35 CA 001 - 35 CZ 999
35 CAA 001 - 35 CZZ 99
35 DA 001 – 35 DZ 999
35 DAA 01 – 35 DZZ 99
35 EA 001 – 35 EZ 999
35 EAA 01 – 35 EZZ 99
35 FA 001 - 35 FZ 999
35 HA 001 - 35 HZ 999
35 HAA 01 – 35 HZZ 99
35 KA 001 - 35 KZ 999
35 KAA 01 - 35 KZZ 99
35 LA 001 - 35 LZ 999
35 M 8250 – 35 M 9999
35 N 0001 –35 N 9999
35 NA 001 - 35 NZ 999
35 P 0001 – 35 P 9999
35 PA 001 – 35 PZ 999
35 R 0001 – 35 R 9999
35 RA 001 – 35 RZ 999
35 S 0001 – 35 S 9999
35 S 00001 – 35 S 55999
35 SA 001 – 35 SZ 999
35 T 5001 – 35 T 9999
35 TA 001 – 35 TZ 999
35 U 0001 – 35 U 9999
35 UA 001 - 35 UZ 999
35 V 0001 – 35 V 9999
35 VA 001 – 35 VZ 999
35 Y 0001 – 35 Y 9999
35 YA 001 – 35 YZ 999
35 ZA 001 -35 ZZ 999
Ödemiş İlçesi Plaka Kodları:
35 D 0001 – 35 D 9999
35 K 0001 – 35 K 4000
35 K 69000 – 35 K 73999
35 S 82000 – 35 S 86999
35 Z 0001 – 35 Z 9999
35 ZAA 001 – 35 ZZZ 999
Selçuk İlçesi Plaka Kodları:
35 LAA 001 – 35 LZZ 99
35 S 59000 – 35 S 59999
Tire İlçesi Plaka Kodları:
35 K 79000 – 35 K81999
35 M 0001 – 35 M 8249
35 S 74000 – 35 S 76999
35 T 0001 – 35 T 5000
35 YAA 001 – 35 YZZ 999
Kınık İlçesi Plaka Kodları:
35 FAA 01 – 35 FZZ 99
35 L 0001 – 35 L 9999
35 S 58000 – 35 S 58999
Menemen İlçesi Plaka Kodları:
35 MAA 01 - 35 MZZ 99
35 S 68000 – 35 S 70999
Kemalpaşa İlçesi Plaka Kodları:
35 PAA 01 - 35 PZZ 99
35 S 71000 – 35 S 73999
Urla İlçesi Plaka Kodları:
35 S 56000 – 35 S 56999
35 UAA 01 – 35 UZZ 99
Seferihisar İlçesi Plaka Kodları:
35 S 60000 – 35 S 60999
35 SAA 001 - 35 SZZ 999
Kiraz İlçesi Plaka Kodları:
35 AB 0001 – 35 AB 9999
35 S 57000 – 35 S 57999
Foça İlçesi Plaka Kodları:
35 FA 0283 - 35 FZ 9999
Çeşme İlçesi Plaka Kodları:
35 K 94001 – 35 K 94999
35 RAA 01 – 35 RZZ 99
35 S 61000 – 35 S 61999
Bergama İlçesi Plaka Kodları:
35 F 0001 – 35 F 9999
35 K 73999 – 35 K 78999
35 S 77000 – 35 S 81999
35 VAA 01 - 35 VZZ 99
Bayındır İlçesi Plaka Kodları:
35 E 0001 – 35 E 9999
35 JAA 01 – 35 JZZ 99
35 K 93000 – 35 K 93999
35 S 62000 – 35 S 62999
Aliağa İlçesi Plaka Kodları:
35 NAA 01 - 35 NZZ 99
35 S 63000 – 35 S 64999
Torbalı İlçesi Plaka Kodları:
35 K 88000 – 35 K 90999
35 S 65000 – 35 S 67999
35 TAA 01 - 35 TZZ 99
Dikili İlçesi Plaka Kodları:
35 H 0001 – 35 H 9999
35 K 64001 – 35 K 64999
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu