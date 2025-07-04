370 hangi şehrin alan kodu? 0370 nerenin telefon kodu?

Türkiye'deki şehirlerin telefon alan kodları, hem günlük iletişimde hem de iş dünyasında sıklıkla kullanılan önemli bilgilerdendir. Özellikle farklı şehirler arasında yapılan sabit hat görüşmelerinde ya da numara tanımlamalarında alan kodlarının bilinmesi büyük kolaylık sağlar. 0312 Ankara, 0212 İstanbul Avrupa Yakası, 0232 İzmir gibi örneklerle hafızalara kazınan bu kodlar, aynı zamanda bir bölgenin coğrafi ve idari yapısıyla da doğrudan ilişkilidir.

İnternet kullanıcıları tarafından "Karabük ilinin alan kodu nedir?”, “ 0370 kodu hangi şehre ait?”, soruları sıkça aratılıyor.

0370 NERENİN KODU?

Karabük iline ait sabit telefon alan kodu 0370’dir. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Karabük’te bu alan kodu, hem şehir merkezi hem de ilçelerdeki sabit telefon numaraları için kullanılır. Başka bir ilden ya da cep telefonundan Karabük’teki bir sabit hattı aramak için “0370” ile başlayan numara çevrilmelidir.



