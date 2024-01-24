38 nerenin plakası? 38 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:48

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:48

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 38 nerenin plakası? 38 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

38 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Şehrin 38 plaka koduna sahip olması ise tıpkı diğer birçok vilayet gibi 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 senesinde alınan bir kararla, 67 vilayete birer plaka numarası verilmiş ve Kayseri de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 38 plaka numarasını almıştır.

Develi İlçesi Plaka Kodları:

38 FR 001 - 38 FR 999

38 FT 001 - 38 FU 999

38 MV 001 - 38 MV 999

38 TA 001 - 38 TZ 999

Kocasinan İlçesi Plaka Kodları:

38 AB 001 - 38 AZ 999

38 BA 001 - 38 BZ 999

38 DA 001 - 38 Z 999

38 BA 001 - 38 BZ 999

38 EA 001 - 38 EZ 999

38 FA 001 - 38 FM 999

38 FN 001 - 38 FP 999

38 FV 001 - 38 FZ 999

38 GA 001 - 38 GZ 999

38 HB 001 - 38 HZ 999

38 JA 001 - 38 JZ 999

38 KA 001 - 38 KZ 999

38 LA 001 - 38 LZ 999

38 HB 001 - 38 HZ 999

38 M 0001 - 38 M 0558

38 MA 001 - 38 MA 999

38 NA 001 - 38 NZ 999

38 PA 001 - 38 PZ 999

38 RA 001 - 38 RZ 999

38 S 0001 - 38 S 9999

38 SA 001 - 38 SZ 999

38 T 0001 - 38 T 9999

38 UA 001 - 38 UZ 999

38 VA 001 - 38 VZ 999

38 YB 001 - 38 YZ 999

38 ZA 001 - 38 ZZ 999

Bünyan İlçesi Plaka Kodları:

38 FL 001 - 38 FL 999

38 H 0001 - 38 H 9999

38 HC 001 - 38 HC 999

38 MU 001 - 38 MU 999

Yeşilhisar İlçesi Plaka Kodları:

38 F 0001 - 38 F 9999

38 MY 001 - 38 MY 999

38 YA 001 - 38 YA 999

Pınarbaşı İlçesi Plaka Kodları:

38 E 0001 - 38 E 9999

38 FS 001 - 38 FS 999

38 HA 001 - 38 HA 999

38 HMZ 001 - 38 HMZ 999

Yahyalı İlçesi Plaka Kodları:

38 D 0001 - 38 D 9999