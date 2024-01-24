38 nerenin plakası? 38 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 38 nerenin plakası? 38 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 38 nerenin plakası? 38 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
38 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Şehrin 38 plaka koduna sahip olması ise tıpkı diğer birçok vilayet gibi 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 senesinde alınan bir kararla, 67 vilayete birer plaka numarası verilmiş ve Kayseri de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 38 plaka numarasını almıştır.
Develi İlçesi Plaka Kodları:
38 FR 001 - 38 FR 999
38 FT 001 - 38 FU 999
38 MV 001 - 38 MV 999
38 TA 001 - 38 TZ 999
Kocasinan İlçesi Plaka Kodları:
38 AB 001 - 38 AZ 999
38 BA 001 - 38 BZ 999
38 DA 001 - 38 Z 999
38 BA 001 - 38 BZ 999
38 EA 001 - 38 EZ 999
38 FA 001 - 38 FM 999
38 FN 001 - 38 FP 999
38 FV 001 - 38 FZ 999
38 GA 001 - 38 GZ 999
38 HB 001 - 38 HZ 999
38 JA 001 - 38 JZ 999
38 KA 001 - 38 KZ 999
38 LA 001 - 38 LZ 999
38 HB 001 - 38 HZ 999
38 M 0001 - 38 M 0558
38 MA 001 - 38 MA 999
38 NA 001 - 38 NZ 999
38 PA 001 - 38 PZ 999
38 RA 001 - 38 RZ 999
38 S 0001 - 38 S 9999
38 SA 001 - 38 SZ 999
38 T 0001 - 38 T 9999
38 UA 001 - 38 UZ 999
38 VA 001 - 38 VZ 999
38 YB 001 - 38 YZ 999
38 ZA 001 - 38 ZZ 999
Bünyan İlçesi Plaka Kodları:
38 FL 001 - 38 FL 999
38 H 0001 - 38 H 9999
38 HC 001 - 38 HC 999
38 MU 001 - 38 MU 999
Yeşilhisar İlçesi Plaka Kodları:
38 F 0001 - 38 F 9999
38 MY 001 - 38 MY 999
38 YA 001 - 38 YA 999
Pınarbaşı İlçesi Plaka Kodları:
38 E 0001 - 38 E 9999
38 FS 001 - 38 FS 999
38 HA 001 - 38 HA 999
38 HMZ 001 - 38 HMZ 999
Yahyalı İlçesi Plaka Kodları:
38 D 0001 - 38 D 9999
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