Edinilen bilgilere göre, İletişim Başkanlığı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda "suç unsuru oluşturdukları" gerekçesiyle 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Söz konusu X, Facebook ve Instagram hesaplarının ABD-İsrail saldırılarına yönelik sosyal medya platformlarında "vatandaşlar arasında korku ve panik meydana getirmek amacı barındıran, dezenformasyon üreten, vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulundukları" belirtildi.

Söz konusu hesapların tespitlerinin ardından erişim engeli kararı alınarak, hesap yöneticileri hakkında ayrıca soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 73 sosyal medya hesabında da içerik çıkarma kararı alındığı bildirildi.