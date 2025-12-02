Yerlikaya duyurdu... 37 ilde FETÖ operasyonu, 121 gözaltı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 08:42:00
AA
Bakan Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik 37 ilde 2 haftadır devam eden operasyonlarda yakalanan 121 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendiğini belirtti.

Son 2 haftadır 37 ilde devam eden operasyonlarda, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması ve adliye mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan 121 şüpheliden 58'inin tutuklandığı ve 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

