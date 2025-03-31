39 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:37

Güncelleme: 31.03.2025 - 11:37

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine eşya taşıyan bir kamyonet durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile birlikte kamyonette yapılan aramada gardırop alt kaidesi içerisine gizlenmiş şekilde 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi.

‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan gözaltına alınan araçtaki Erol K. ve Yunus B., sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.