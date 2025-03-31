39 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
Osmaniye'de polis uygulama noktasında durdurulan kamyonette yüklü ev eşyaları içine gizlenmiş 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine eşya taşıyan bir kamyonet durduruldu.
Hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile birlikte kamyonette yapılan aramada gardırop alt kaidesi içerisine gizlenmiş şekilde 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi.
‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan gözaltına alınan araçtaki Erol K. ve Yunus B., sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #osmaniye #uyuşturucu #Kamyonet
En Çok Okunan Haberler
-
- Avukatından 'Erdoğan' savunması: Serbest kaldı!
- Volkan Konak hayatını kaybetti
- Bu da 'boykot' soruşturması!
- Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı!
- Yurttaş o seçeneğe 'evet' diyor!
- Dev mitingin ardından 2 gözaltı!
- Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti
- 'Sen bilmez misin devrimciler korkmaz'
- Valilik'ten 'geçmiş dönem' soruşturmasına ret!
- Dünyaya damga vuran boykot kampanyaları!