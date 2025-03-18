Yakayı ele verdi... Silivri'de 'uyuşturucu' baskını: 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:32

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:37

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi amacıyla Silivri'de çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 4 ayrı adrese 16 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler O.S., A.Y., A.K. ve G.H.T.'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 183 bin 275 lira, 1590 avro ve 500 dolar ile 1 kilo 61 gram uyuşturucu madde, 3 sigara sarma kağıdı, 3 alüminyum folyo rulo, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu öğütücüsü ve komando bıçağı ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.S. tutuklanırken, A.Y. ve G.H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.K. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.