39 yıl hapis hapisle aranan firari yakalandı

Bursa'da 26 dosyadan dolandırıcılık suçundan aranan ve toplam 39 yıl hapis cezası ile 1 milyon 400 bin lira para cezası bulunan C.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Farklı illerde sahte çek vermek suçundan hüküm giyen C.A., Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 14:39
39 yıl hapis hapisle aranan firari yakalandı
Abone Ol google-news

Bursa’da dolandırıcılık suçundan 26 dosyadan toplam 39 yıl hapis ve 1 milyon 400 bin lira para cezasına bulunan C.A. (37) polis tarafından yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, C.A.'nın Demirkapı Mahallesi Hulkibey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Karşısında polisleri görerek kaçmaya başlayan C.A. takiple yakalandı. Yapılan araştırmada C.A.'nın, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Kayseri illerinde, sahte çek vermek suçundan 26 dosya üzerinden kesinleşmiş 39 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 410 bin lira para cezası olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A., adliyeye sevk edildi.

 


firari haberleri Bursa haberleri

İlgili Haberler

Depremde 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'nin firari müteahhidi Ali Babaoğlu notere gitmiş

Depremde 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'nin firari müteahhidi Ali Babaoğlu notere gitmiş
Mardin'de 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'de 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Firari hükümlü market sahibini rehin aldı!

Firari hükümlü market sahibini rehin aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler