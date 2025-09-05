Cumhuriyet Gazetesi Logo
390 şubesi var... Maydonoz Döner, TMSF tarafından satışa çıkarıldı!

390 şubesi var... Maydonoz Döner, TMSF tarafından satışa çıkarıldı!

5.09.2025 11:15:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
390 şubesi var... Maydonoz Döner, TMSF tarafından satışa çıkarıldı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF, kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. ‘Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

İhale günü 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. İhaleye son başvuru tarihi ise, 14 Ekim 2025. Maydonoz Döner, 5 ülke 390'ı aşan şubesi ile hizmet veriyor.

Satış ilanında şu bilgiler yer aldı:

''İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL'dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

‘Şartname'de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16:00'a kadar "Satış Komisyonu"na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00'da ‘Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi ("Kısa Liste") oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir.''

Satışa ilişkin detaylı bilgi TMSF'nin Satış İlanları bölümünde yer alıyor.

İlgili Konular: #TMSF #Satış #Maydonoz Döner

İlgili Haberler

Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda yeni gelişme!
Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda yeni gelişme! Samsun merkezli 3 ilde ‘Maydonoz Döner’e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7’si adliyeye sevk edildi.
Son Dakika... Maydonoz Döner’e 'FETÖ' operasyonunda yeni dalga: 32 kişi tutuklandı
Son Dakika... Maydonoz Döner’e 'FETÖ' operasyonunda yeni dalga: 32 kişi tutuklandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, TMSF'nin kayyum atadığı Maydonoz zincirine yönelik yürütülen "FETÖ" soruşturması kapsamında 32 şüpheli tutuklandı.
Maydonoz Döner'e ikinci dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Maydonoz Döner'e ikinci dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Maydonoz Döner şubelerinde FETÖ bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları belirlendi.