3PL’nin 2023 sonunda 690 milyar TL büyüklüğe ulaşması öngörülüyor
Türkiye’nin 3. parti lojistik sektörünün 2028 yılında 1.8 trilyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Türkiye’deki 10 milyon metrekare depolama alanının artırılması gerekiyor.
Türkiye’nin 3. parti lojistik (3PL) pazarı son beş yılda ciddi büyüme kaydetti. Son dönemde küresel ticaret rotalarındaki değişime bağlı olarak Türkiye’den geçen ve Asya-Avrupa arasındaki ulaşım için kritik öneme sahip “Orta Koridor”un jeopolitik önemi giderek artıyor.
PwC’nin strateji danışmanlığı grubu Strategy&’nin, Türkiye 3PL pazarına ilişkin yaptığı araştırmaya göre sektör 2028 yılında yaklaşık 1.8 trilyon TL’ye ulaşacak. Şirketlerin lojistik operasyonlarını, uzman lojistik şirketlerinden temin etmesiyle ortaya çıkan 3PL pazarının büyümesinin itici gücü olan temel etkenler küresel ticaret rotalarındaki değişimler, lojistik müşterisi sektörlerin talep artışları ve Türkiye’nin bir küresel üretim merkezi olarak önemini artırması olarak sıralanıyor. Strategy&’nin 3PL’ye ilişkin yaptığı araştırmada şu tespitlere yere verildi:
- 3PL sektörünün Türkiye’de 2023 yılsonunda ortalama 690 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor.
- Değişen küresel rotalar, lojistiğin müşteri sektörlerinden talep artışı ve küresel üretimin Türkiye’ye kayışı ile pazar büyüklüğü 2028 yılında ortalama 1.8 trilyon TL’ye ulaşabilir.
- 3PL sektöründe hizmet veren tahmini 5-10 binden fazla şirket arasındaki rekabet gittikçe yoğunlaşıyor. Sektördeki oyuncular pazar konumlandırmalarına ve yetkinliklerine uygun olarak müşterilerine, hedef sektörlerine ve rotalara uygun ürünler ve hizmetler geliştirmeye odaklanıyor.
- Sektörün kilit müşterileri olan kimya, tekstil ve hazırgiyim, otomotiv, e-perakende, elektronik, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde iç tüketim talebi arttı.
E-İHRACAT DOPİNGİ
- Küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar sonrası Türkiye’ye gelen üretim kapasiteleri sayesinde Türkiye’nin ihracatı büyüyor.
- Arz tarafında, döviz kuru değişimleri ve operasyonel maliyetlerdeki artışlar 3PL oyuncuları için zorluklar yaratırken robot, veri analitiği, dron ve blok zincir gibi teknolojilerin artışı, yeşil lojistik gibi düzenlemeler ve Türkiye’nin lojistik altyapısına yaptığı yatırımlar sektörün büyümesini teşvik ediyor.
- 3PL sektörünün gelecek büyümesi için önemli alanlarından ikisi e-perakende lojistiği ve e-ihracat.
- Gelişen teknoloji, işgücünün daha fazla eğitim ve uzmanlık gerektirmesine neden oluyor. Kalifiye eleman açığı Türkiye’de 3PL için önemli bir gelişim alanı.
- 3PL’li etkileyen düzenlemeler her geçen gün artmaktadır ve bu durum şirketlerin operasyonel mükemmeliyet ihtiyacının artmasına neden oluyor.
- Küresel olarak sürdürülebilirliğin önem kazanmasıyla, yakıt tüketimi ve karbon emisyonu gibi çevresel etkilerin azaltılması ve yeşil lojistik uygulamalarının yaygınlaşması gelecekte başarılı olmak için kritik hale geldi.
- 3PL hizmetlerine artan talep nedeniyle kontrat lojistiğinin 2022’de yaklaşık yüzde 13 olan pazar payının 2028’de yaklaşık yüzde 15’e ulaşması bekleniyor. Ayrıca, e-perakende sektörü için yapılan depo içi hizmetlerin artışı da kontrat lojistiğini büyütüyor.
- Bugün önemli bir kısmı dolu olan Türkiye’deki 10 milyon metrekare depolama alanın artırılması gelecek için önemli bir gereksinim.
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