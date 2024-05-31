3PL’nin 2023 sonunda 690 milyar TL büyüklüğe ulaşması öngörülüyor

Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 04:00

Türkiye’nin 3. parti lojistik (3PL) pazarı son beş yılda ciddi büyüme kaydetti. Son dönemde küresel ticaret rotalarındaki değişime bağlı olarak Türkiye’den geçen ve Asya-Avrupa arasındaki ulaşım için kritik öneme sahip “Orta Koridor”un jeopolitik önemi giderek artıyor.

PwC’nin strateji danışmanlığı grubu Strategy&’nin, Türkiye 3PL pazarına ilişkin yaptığı araştırmaya göre sektör 2028 yılında yaklaşık 1.8 trilyon TL’ye ulaşacak. Şirketlerin lojistik operasyonlarını, uzman lojistik şirketlerinden temin etmesiyle ortaya çıkan 3PL pazarının büyümesinin itici gücü olan temel etkenler küresel ticaret rotalarındaki değişimler, lojistik müşterisi sektörlerin talep artışları ve Türkiye’nin bir küresel üretim merkezi olarak önemini artırması olarak sıralanıyor. Strategy&’nin 3PL’ye ilişkin yaptığı araştırmada şu tespitlere yere verildi:

3PL sektörünün Türkiye’de 2023 yılsonunda ortalama 690 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Değişen küresel rotalar, lojistiğin müşteri sektörlerinden talep artışı ve küresel üretimin Türkiye’ye kayışı ile pazar büyüklüğü 2028 yılında ortalama 1.8 trilyon TL’ye ulaşabilir.

3PL sektöründe hizmet veren tahmini 5-10 binden fazla şirket arasındaki rekabet gittikçe yoğunlaşıyor. Sektördeki oyuncular pazar konumlandırmalarına ve yetkinliklerine uygun olarak müşterilerine, hedef sektörlerine ve rotalara uygun ürünler ve hizmetler geliştirmeye odaklanıyor.

Sektörün kilit müşterileri olan kimya, tekstil ve hazırgiyim, otomotiv, e-perakende, elektronik, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde iç tüketim talebi arttı.

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