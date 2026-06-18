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4, 5 ve 12 yaşındaydılar... Sulama kanalına düşen otomobilde ölen 3 kardeş yan yana toprağa verildi

4, 5 ve 12 yaşındaydılar... Sulama kanalına düşen otomobilde ölen 3 kardeş yan yana toprağa verildi

18.06.2026 10:05:00
Güncellenme:
DHA
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4, 5 ve 12 yaşındaydılar... Sulama kanalına düşen otomobilde ölen 3 kardeş yan yana toprağa verildi

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin sulama kanalına yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Mehmet Mustafa (4), Ramazan (12) ve Mehmet Sinan İzol (5) isimli 3 kardeş, memleketleri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.
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Karaman’da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeş, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karaman merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla baba, anne ve 2 çocukları otomobilden kurtarılırken, Mehmet Mustafa (4), Ramazan (12) ve Mehmet Sinan İzol (5) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı aile bireyleri ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketleri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından 3 kardeş, Siverek ilçesine bağlı Kesmekaya Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi.

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