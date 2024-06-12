4 ay önce taşınmıştı: Tüfekle vurulmuş halde bulundu
Samsun’un Bafra ilçesinde hayvan otlatırken babası tarafından, tüfekle vurulmuş halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hıdırellez Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, hayvan otlatmaya giden Gökhan Basdil’e ailesi telefonla ulaşamadı. Durumdan şüphelenip hayvan otlattığı meraya giden babası, oğlu Gökhan Basdil’i yerde tüfekle vurulmuş halde buldu.
Baba, yaralı oğlunu kendi aracıyla Bafra Devlet Hastanesine götürdü. Durumu ağır olan Gökhan Basdil, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bekar olan Gökhan Basdil’in 4 ay önce İstanbul’da işten ayrılıp babasının yanına geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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