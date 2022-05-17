Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın: Alevler her yeri sardı!

17 Mayıs 2022 Salı, 15:15

Yangın, Ataşehir’de kağıt toplayıcıların kağıt ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda, 17 Mayıs Salı günü saat 13.30 sıralarında çıktı. Depo ile beraber biriktirilen kağıt ve karton atıkların da yanmasıyla çevreye yoğun duman ve alevler yükseldi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan yanan depo ve yangına itfaiyenin müdahale ettiği anlar drone ile görüntülendi.