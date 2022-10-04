4 Ekim2022 yol durumu: Kapalı yollar, trafik durumu...

04 Ekim 2022 Salı, 09:36

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Gölyaka kavşakları 0-18. kilometrelerinde banket ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar Aydın yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13. ile 22-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kazı çalışmalarından dolayı yola taş, kaya düşmesi riskine karşı dikkatli seyretmeleri gerekiyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa istikametinden çift yönlü sürdürülüyor.