4 Ekim2022 yol durumu: Kapalı yollar, trafik durumu...
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Gölyaka kavşakları 0-18. kilometrelerinde banket ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Selçuk-Ortaklar Aydın yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13. ile 22-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kazı çalışmalarından dolayı yola taş, kaya düşmesi riskine karşı dikkatli seyretmeleri gerekiyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Malatya-Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa istikametinden çift yönlü sürdürülüyor.
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