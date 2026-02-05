4 evden hırsızlık yaptı: Montundaki fosforlu renk sayesinde yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde pencereleri zorlanarak açılıp girilen 4 evden altın ve para çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip, yaklaşık 6 kilometrelik güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarının toplam 73 saatlik görüntülerini tek tek inceledi.

Ekipler, gece görüntülerinde bir kişinin montundaki fosforlu rengin parladığını fark etti. Bu detayla eşkal tespiti yapan ekipler, şüphelinin aynı mahallede oturan ve girdiği evleri tanıyan Burhan Gürbüz olduğunu belirledi.

IŞIĞI YANMAYAN EVLERİ SEÇMİŞ

Burhan Gürbüz, düzenlenen operasyon evinde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan 11 gram altın, 12 bin TL ve 5 Euro ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar, polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Gürbüz, ilk ifadesinde, mahalleyi yaya olarak gezdiğini ve özellikle ışığı yanmayan evleri hedef seçtiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.