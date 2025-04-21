4 gün önce kaldırılmıştı: BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen’e yeniden ev hapsi!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 19:42

Güncelleme: 21.04.2025 - 19:42

Aralarında AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın fabrikasının da bulunduğu Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek verdiği günlerde "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından tutuklanan, bir süre sonra "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılan ardından Türkmen'in "ev hapsinin" kaldırılması kararlaştırılmıştı.

BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, hakkında yeniden ev hapsi kararı verildiğini açıkladı:

"...Hakkımdaki ev hapsi kararı 17 Nisanda, yani 4 gün önce kaldırılmıştı. Başka bir savcı itiraz etti ve daha önce ev hapsini kaldıran hakim yeniden ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol tedbirine hükmetti ve bugün yeniden elektronik kelepçe bağlanarak ev hapsine alındım..."