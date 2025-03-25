‘Özgürlüğüm bir gün sürdü’ diyerek duyurdu: Mehmet Türkmen’e ev hapsi!

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen 36 gün süren tutukluluğunun ardından çıkarıldığı mahkemece tahliye edilen Mehmet Türkmen'in tutuksuz yargılanmasına savcılık itiraz etti. Savcılığın itirazı "ev hapsi" uygulanacak şekilde kabul edildi.

‘Özgürlüğüm bir gün sürdü’ diyerek duyurdu: Mehmet Türkmen’e ev hapsi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 20:24

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki düşük ücret dayatmalarına karşı başlatılan işçi eylemlerinin ardından tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen için tahliye kararı çıkmıştı.

36 gün süren tutukluluğunun ardından çıkarıldığı mahkemece tahliye edilen  Mehmet Türkmen'in tutuksuz yargılanmasına savcılık itiraz etti.

Savcılığın itirazı "ev hapsi" uygulanacak şekilde kabul edildi. Mehmet Türkmen kararı sosyal medya hesabından bir videolu paylaşım ile duyurdu.

Türkmen, "Tahliye kararı verilirken ev hapsi kararı da kalkmıştı. Ancak özgürlüğüm bir gün sürdü. Bugün savcılığın itirazıyla apar topar ve yine hukuksuz bir biçimde tekrar ev hapsi verildi. Eğer dışarıda olsaydım bu akşam Antep’teki eylemlere katılacaktım. Ama belli ki çok korkuyorlar. Bu ülkeyi koca bir hapishane haline getirmek istiyorlar. Madem öyle, bu ülkenin her yerini direniş alanına çevireceğiz! Susmayacağız, korkmayacağız! Bu baskı rejiminin zulmüne karşı bir milim bile eğilmeyeceğiz! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Mehmet Türkmen #ev hapsi

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