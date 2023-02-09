4 gün önce satın aldıkları ev... Bir aileye mezar oldu

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:42

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:24

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 4 gün önce Elbistan'da satın aldıkları evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan İsmail Taşkın (40), eşi Zeliha Taşkın (38), çocukları Sehernur Taşkın (9), Hanım Taşkın (7) ve Muhammed Emin Taşkın'ın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nden uzun yıllar önce çalışmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden İsmail Taşkın, 10 yıl önce Zeliha Taşkın (38) ile evlendi. Eşinin memleketine yerleşerek, sanayide kaynak ustası olarak çalışan Taşkın'ın Sehernur Taşkın (9), Hanım Taşkın (7) ve Muhammed Emin Taşkın (5) adında 3 çocuğu oldu. İsmail Taşkın, birikimi ile 2 Şubat tarihinde Güneşli Mahallesi'nde satın aldığı dairenin tapusunun sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

İKİNCİ DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDILAR

İsmail Taşkın ve ailesi, 6 Şubat'ta sabaha karşı yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremden kendi imkanlarıyla dışarıya kaçarak kurtuldular. Ancak, 4 gün önce satın aldıkları evlerine tekrar giren Taşkın ailesi, öğle saatlerinde yaşanan ve merkez üstü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekipleri Taşkın ailesinden 5 kişinin bugün cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan İsmail Taşkın'ın ağabeyi Tanju Taşkın'ın, Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktığı aktarıldı.