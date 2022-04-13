4 günde iki kez zehirlenen 'Dayı' öldü
Ankara'da, otomobilden atılan eti yiyerek zehirlenen ve veteriner kliniğindeki tedaviyle kurtulduktan 4 gün sonra tekrar atılan et ile zehirlenen 'Dayı' isimli köpek öldü. Dayı, zehirli et ile öldürülen diğer köpeklerin yanına gömülecek.
Çankaya ilçesi Yaşamkent'te Arzu Mermerci'nin (49) evinin karşısındaki boş arsada beslediği sokak köpeklerinden 3'ü, 1 ay arayla araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etlerden yiyerek öldü. Geçen hafta 6 Nisan'da 1 köpeğin öldüğü olayda etlerden yiyen köpeklerden 2'si ise zehirlenmelerine rağmen veteriner kliniğinde tedavi edilerek kurtarıldı.
Bu köpeklerden 'Dayı', 10 Nisan'da yine aynı yerde araçtan atılan eti yemesi sonucu zehirlendi. Köpek, sokakta besleyen Arzu Mermerci'nin evinin önüne giderek yola yığıldı.
Mermerci tarafından kliniğe götürülen 'Dayı', tedaviye alındı.
KURTARILAMADI
Fare zehri ile zehirlendiği belirtilen 'Dayı', iç organlarında oluşan hasar nedeniyle yapılan müdahalelere rağmen öldü. 'Dayı'nın ölüm haberiyle Mermerci ise büyük üzüntü yaşadı.
'Dayı'nın, zehirli et ile öldürülen diğer köpeklerin yanına gömüleceği öğrenildi.
Video Haberler
- Tek tehdit 'müsilaj' değilmiş: Marmara Denizi'nde 'toksi
- '3 gün oldu, nerede one minute diyen Erdoğan?'
- Tek tek saydı: 'Duyuyor musunuz?'
- Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp
- Görevdeki subay ve astsubaylar da aralarında: İstanbul
- Ünü dünyaya yayılmıştı: 'Horoz Bahtiyar'dan kötü haber
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- Tüp bebek parası evleriyle birlikte yandı
- Silivri'de 'kaçak hayvan' operasyonu
- Ankara'da korkutan kaza: Önce ATM'ye sonra araca çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- İşyeri ortağını göğsünden vuran 3 şüpheli yakalandı
- 4 günde iki kez zehirlenen 'Dayı' öldü
- Cumhuriyet yazdı, belediye harekete geçti
- KCDP'ye kapatma davası açıldı: 'O kadar kolay değil'
- Lüks tüketim devinin satışlarını savaş da durduramadı
- Hamile kadına akrabalarından şiddet!
- DSÖ'den 'endişe veren varyant' açıklaması
- 1,5 yaşındaki çocuğa istismar iddiasında yeni gelişme
- Nagehan Alçı'dan 'Atina' açıklaması
- Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı