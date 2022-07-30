Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan Eyyüp hemşire '50 gündür' aranıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 50 gündür devam ediyor.
Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları kapsamında dalgıçlar farklı noktalarda dalış gerçekleştiriyor.
130 KİŞİLİK EKİP GÖREVDE
Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkilerinde su altını ve üstünü kontrol ediyor, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları inceliyor.
NE OLMUŞTU?
Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.
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