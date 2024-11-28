4 gündür haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu!

Elazığ’da 4 gündür haber alınamayan 55 yaşındaki Ahmet Köçer, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 gündür haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 13:01

Elazığ'da Ulukent Mahallesi Şehit Mehmet Ocakoğlu Sokak’taki bir evde sabah saatlerinde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; kendisinden 4 gündür haber alamayan Ahmet Köçer’in (55) yakınları, yalnız yaşadığı eve gitti. Uzun süre açan olmayınca kapıyı kırarak içeriye giren yakınları, Köçer’i yerde hareketsiz buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Köçer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Köçer’in cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Elazığ #otopsi #Soruşturma #ölü bulundu

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