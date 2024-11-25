Adana'da sır olay: Bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu

Adana'da bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu. Cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da sır olay: Bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:50

Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde demir yolu kenarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ali Şahan'ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen Ali Şahan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #112 Acil #Adli Tıp Kurumu #Adana

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