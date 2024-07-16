4 gündür haber alınamıyordu... Gazi evinde ölü bulundu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan gazi Hayati Uğursoy (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, dün Şirinevler Mahallesi 230 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi.
İddiaya göre, 4 gündür Gazi Hayati Uğursoy'dan haber alamayan komşuları, apartmandaki kokudan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Uğursoy'un dairesine girdi.
Eve giren ekipler, Uğursoy'un cansız bedeni ile karşılaştı. Uğursoy'un ölüm haberini alan yakınları, olay yerine geldi.
Hayati Uğursoy'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'
- Suriye lideri Esad'tan flaş açıklamalar!
- Bahçeli'den 'operasyon' talimatı!
- 100 bin lira maaş!
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- 'Şeyh'in torunundan cemaate operasyon çağrısı
- 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı