Günlerdir haber alınamıyordu: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:16
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Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, Sündüz Ü.’den (86) haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılması sonrası eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan ilk kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sündüz Ü.’nün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonra savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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