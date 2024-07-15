Kötü koku harekete geçirdi: Evinde ölü bulundu
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Kemaliye Mahallesi'nde yalnız yaşayan Bozan Y'nin kaldığı evden kötü kokular gelmesi nedeniyle komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ve polis ekipleri, itfaiyenin desteğiyle eve girdi.
Yerde hareketsiz halde bulunan Bozan Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bozan Y'nin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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