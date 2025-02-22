4 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Şüpheliler; "bilişim sistemlerine girme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" ile suçlanıyor.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, siber suçlarla mücadele kapsamında "bilişim sistemlerine girme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanması yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Denizli ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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