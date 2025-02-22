'Yatırım danışmanlığı' yalanıyla dolandırıcılık! 5 ilde eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 11:04

Güncelleme: 22.02.2025 - 11:04

Edinilen bilgiye göre; şüphelilerin mağdurları yönlendirdiği sahte yatırım siteleri aracılığıyla paravan şirketler adına açılmış banka ve kripto cüzdan hesaplarına para aktararak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Çetenin banka ve kripto cüzdan hesap hareketlerinde 55 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Kırşehir merkezli İstanbul, Mersin, Kayseri ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyon sonucunda, 1’i cezaevinde bulunan toplam 13 şüpheliden 12’si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen; 13 cep telefonu, 14 sim kart, 3 laptop, 2 harddisk olmak üzere toplam 32 dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkeme tarafından D.Ş. ve M.A. hakkında adli kontrol kararı verilirken, R.S., M.K., E.D., A.Ç., A.B., B.R., A.A., D.O., K.B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.