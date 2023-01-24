4 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli için gözaltı kararı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü’nün Maltepe Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik mahrem yapılanma içinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:26
4 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli için gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Maltepe Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar yürütülüyor.

7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında başka kişilere ait 8 operasyonel hat kullanarak birbirleriyle yoğun irtibatlı oldukları tespit edildi.

Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması, itirafçı beyanları gibi deliller bulunan şüphelilerin örgütün mahrem yapılanmasında ve güncel yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.

ARALARINDA ÖĞRETMEN VE AVUKAT DA VAR...

2 öğretmen, 1 sağlık teknikeri, 1 avukat ve  3 sivil şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 


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