Son Dakika: İlker Başbuğ'a FETÖ davasından beraat
Son dakika haberi... 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılandığı hakaret davasında beraat kararı verildi.
26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılandığı hakaret davasında karar çıktı.
Gazeteci Müyesser Yıldız sosyal medya hesabından Başbuğ'un FETÖ davasından beraat ettiğini duyurdu.
Yıldız paylaşımında "2009'da, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasanın çıkarılmasında FETÖ'nün siyasi ayağının da araştırılmasını istediği için hakkında kamu görevlilerine hakaretten dava açılan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un beraatine karar verildi" ifadelerini kullandı.
"Savcının İlker Başbuğ'un yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraati yönünde mütalaa verdiğini, Başbuğ'un avukatlarının da atılı eylemi işlemediğinin sabit olduğunu ifade ederek beraatini istediğini belirtti" diyen Yıldız, "75. Asliye Ceza Hakimi ise "sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" nedeniyle beraatine karar verdi" dedi.
2009'da, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasanın çıkarılmasında "FETÖ'nün" siyasi ayağının da araştırılmasını istediği için hakkında kamu görevlilerine hakaretten dava açılan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un beraatine karar verildi.— Müyesser Yıldız (@MuyesserYildiz) January 17, 2023
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