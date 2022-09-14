4 ilde IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
Osmaniye merkezli 4 ilde, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nca Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından IŞİD terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerine yönelik Osmaniye merkezli Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep’te 9 adrese operasyon düzenlendi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Eş zamanlı baskınlarda; Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren ve bu ülkede bulundukları süre içinde DEAŞ terör örgütünde silahlı faaliyet göstermiş Suriyeli İ.K., C.E., A.E., R.İ. ve H.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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