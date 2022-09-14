4 ilde IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:40

Jandarma Genel Komutanlığı'nca Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından IŞİD terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerine yönelik Osmaniye merkezli Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep’te 9 adrese operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Eş zamanlı baskınlarda; Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren ve bu ülkede bulundukları süre içinde DEAŞ terör örgütünde silahlı faaliyet göstermiş Suriyeli İ.K., C.E., A.E., R.İ. ve H.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.