IŞİD'i finanse eden şüphelilere operasyon: 9 gözaltı
Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yapılan para transferlerine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, haklarında 6415 sayılı 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet' ve 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçları kapsamında birbirleriyle ortak para trafiği olan şüpheliler tespit edildi.
11 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
IŞİD silahlı terör örgütü ile bağlantılı işlemler yapan 2'si Türk, 9'u yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama işlemleri devam ediyor.
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