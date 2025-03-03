4 ilde 'sınav puanlarını yükseltenlere' operasyon: 26 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, mesleki eğitim belgesi (SRC) sınavında, sınava giren kursiyerlerin rüşvet karşılığında sistem üzerinden puanlarını yükselterek usulsüzlükle sınavı geçmelerini sağladıklarına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda; Diyarbakır, Antalya, Adıyaman ve Erzurum illerinde 50 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 45 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u adli kontrol ile serbest bırakıldı. 26 şüpheli ise tutuklandı.