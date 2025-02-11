ABD'yi sarsan 'rüşvet' davasında flaş gelişme: 'Türk iş insanları ile ilişkilendirilmişti...'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:56

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:56

NBC News'ün haberine göre, ismi verilmeyen üst düzey bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Başsavcı Vekili Emil Bove'nin New York'taki federal savcılara Adams hakkındaki tüm suçlamaları düşürme talimatı verdiğini aktardı.

Adams hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesine karar verildiğini belirten yetkili, suçlamaların gelecekte yeniden yapılabileceğini söyledi.

Kararın ardından, New York Güney Bölgesi ABD Savcı Vekili Danielle Sassoon'a bağlı ilgili savcıların, suçlamaların düşürülmesine yönelik resmi talebi mahkemeye sunması bekleniyor.

Rüşvet ve dolandırıcılık başta olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalan Adams'ın avukatı Alex Spiro, bu kararı bir 'zafer' olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

2024 yılının Eylül ayında, New York Güney Bölge Mahkemesi tarafından Adams hakkında ağır rüşvet suçlamalarını içeren bir iddianame kamuoyuyla paylaşılmıştı.

İddianamede, Adams'ın Türk yetkililerden ve iş insanlarından yasa dışı bağışlar ve rüşvet kabul ettiği iddia ediliyor. ABD yasalarına göre, vatandaş olmayan bir kişinin, dolayısıyla oy kullanma hakkı bulunmayan birinin, siyasi kampanyalara doğrudan ya da dolaylı şekilde bağış yapması yasak.

İddialara göre, Adams'ın yasa dışı bağışlar ve hediyeler almaya başlaması, 2015 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlere dayanıyor.

57 sayfadan oluşan iddianamede, o dönem Brooklyn İlçe Belediye Başkanı olarak görev yapan Adams'ın, Türk bir yetkiliden lüks bir seyahat hediyesi kabul ettiği belirtiliyor. Ayrıca, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Adams ve çevresine on binlerce dolar değerinde uçak biletleri, lüks otel konaklamaları, özel şoförlü araçlar, tekne turları, deniz kenarında otel hamamı ziyaretleri ve lüks restoranlarda yemekler gibi avantajlar sağlandığı iddia ediliyor.

İddianame, Eric Adams'ın 2021 yılında yapılan New York Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında kampanya dönemi boyunca yasa dışı bağış aldığını ve bu süreçte yabancı uyruklu kişilerden yalnızca değerli hediyeler kabul etmekle kalmayıp, bunları açık bir şekilde talep ettiğini de iddia ediyor.