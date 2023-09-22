'Dublörlü' dolandırıcılık çetesine şafak operasyonu: 23 gözaltı kararı
Mersin’de ’dublör’ kullanarak yabancı ülkede yaşayan ve Türkiye’de arsa ve evi bulunan yurttaşları sahte evrakla dolandıranlara karşı operasyon başlatıldı. 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ’dublör’ kullanarak birçok vatandaşı dolandıran şahısların olduğunu tespit etti.
Uzun üren takip sonucunda dolandırıcılık çetesinin, Mersin’de yüksek değerde gayrimenkulü bulunan ve yurt dışında ikamet eden gurbetçilerin gayrimenkul bilgilerini rüşvet karşılığında tapu müdürlüğünde çalışan memurlardan öğrendiği, şüphelilerin bu arsa ve arazileri ele geçirmek için yurttaşların yerine benzerlerini kullanarak sahte ölüm, kimlik belgesi, veraset ilamı, noter vekaleti, nüfus adres bildirimi aldıkları, yine sahte evraklarla yurttaşlar adına banka hesabı açtırdıkları ve GSM hattı çıkarttıkları, yapmış oldukları bu usulsüzlükler sonrasında gayrimenkullerin satış işlemlerine geçtikleri belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bunun üzerine aralarında tapu memurları avukat, emlak ofis sahiplerinin de aralarında bulunduğu 23 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı. Özel Harekat ve drone desteğiyle eş zamanlı olarak kapılar koç başlarıyla kırılarak adreslere girilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.
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