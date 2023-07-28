4 ilde 'TIRansformers' operasyonu: 13 şüpheli yakalandı!
Bursa merkezli 4 ilde yurt dışından getirdikleri tırlara yurt içinden satın aldıkları kazalı, ağır hasar kayıtlı araçların şasi numaralarını monte ederek piyasaya sürdükleri iddia edilen 13 zanlı gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takiplerde, bazı şüphelilerin Hollanda, Fransa, Bulgaristan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye çok sayıda TIR getirdikleri belirlendi.
Zanlıların birçok ilden satın aldıkları kazalı, ağır hasar kayıtlı tırların şasi numaralarını yabancı tescilli tırlara lazer makinesi marifetiyle "change" işlemi yaptıkları, yurtdışından getirilen TIR'ları parçalayarak piyasaya sürdükleri de tespit edildi.
Bunun üzerine Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Sakarya'da 12 ev ile 5 işyerine "TIRansformers" adı verilen operasyonda; 20 TIR, 16 motor bloğu, yurtdışından getirilen 12 TIR'a ait sökülmüş plakalar, şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan lazer makinesi, 3 ruhsatsız tabanca ve 141 fişek ile 3 tüfek ele geçirildi.
TIR'ların ve söz konusu parçaların piyasa değerinin 100 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar V.Ç., H.Ç., C.Ç., S.Ç., A.Ç., O.Ç., Y.E.D., S.A., B.İ., V.Ç., C.A., Y.Ü. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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